Bénin – UAC: échauffourées entre police républicaine et étudiants

Suite à l’interdiction de leur marche pacifique sur le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les étudiants se sont repliés sur le rectorat de l’Université d’Abomey-Calavi pour crier leur ras-le-bol.

Un plan B que les éléments de la police républicaine dépêchés sur les lieux ont voulu faire échouer. Mais c’était sans compter avec la détermination des étudiants à se faire entendre.

A (re)lire aussi : Bénin: la marche des étudiants interdite par le Préfet Modeste Toboula

Cette intervention de la police république a été perçue comme une provocation de la part des étudiants qui ne se sont pas faits prier pour apporter la réplique.

Le véhicule des policiers a été aussitôt attaqué par des jets de pierres.

Face à cette réplique apportée par les étudiants, les éléments de Nazaire Hounnoukpè ont rebroussé chemin certainement pour ne pas donner lieu à un affrontement sanglant.

Le mouvement de grève entamé depuis plusieurs jours par les étudiants a pour motif; le non paiement des allocations universitaires dues aux bénéficiaires depuis plus d’un 1 an, l’application du décret fixant les nouvelles conditions d’attribution d’allocations universitaires, la non disponibilité d’infrastructures adéquates et l’insuffisance du personnel enseignant.