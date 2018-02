Bénin – tenue du wémèxwé: voici le calendrier officiel retenu pour les manifestations

Dans un communiqué de presse rendu public par la coordination générale de « Wemèxwé », Antoine Bonou confirme la période du 21 au 25 Février 2018 comme date retenue pour la fête.

Ce communiqué de la coordination du « Wémèxwé » vient mettre un terme au flou et au doute qui persiste sur la tenue effective de cette fête identitaire des ressortissants de la vallée de l’Ouémé.

Tout en rendant officiel le programme des manifestations, la coordination de « Wémèxwé » rassure les filles et les fils de la vallée de l’Ouémé, les sympathisants du Wémèxwé et les frères des autres contrées attendus à cette réjouissance populaire.

Il les invite à la sérénité car toutes les dispositions sont prises pour que la fête soit non seulement belle mais sécurisée. Lire ci-dessous le communiqué de la coordination.

Communiqué de presse:

La Coordination intercommunale de Wémèxwé informe les filles et fils et les sympathisants de la région wémè que les manifestations officielles de la 9ème édition de Wémèxwé Adjohoun 2018 débuteront le mercredi 21 février 2018 conformément au calendrier pré-établi contrairement aux rumeurs qui circulent. Elle passe par la même occasion pour remercier les uns et les autres pour le soutien constant et les rassurer de la la tenue effective de ladite fête conformément au calendrier ci – après:

Lire ci-dessus le calendrier de la fête: