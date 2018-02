Bénin – Tension à l’UAC : rencontre ce jour entre les étudiants et la ministre Attanasso

Les responsables des organisations estudiantines seront reçus ce jour, vendredi 09 février 2018, au cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, Marie Odile Attanasso. En grève depuis le mardi 06 février 2018, pour protester contre le calvaire que vivent les étudiants béninois sur les campus universitaires, les responsables étudiants avaient appelé à la démission de la ministre Attanasso et de tout son cabinet pour incapacité notoire.

Invités à la table de discussion, les responsables étudiants vont sans soute réitérer leurs points de revendication qui concourent à l’amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants béninois. Dans leur motion de grève, ils exigent l’abrogation pure et simple du décret n°2017-155 du 10 mars 2017 portant critères d’octroi des allocations d’études universitaires et les arrêtés d’application pris à cet effet.

Ils exigent également l’abrogation immédiate et sans condition aucune du décret n°2017-485 du 02 octobre 2017 définissant les modalités de collaboration des organisations estudiantines avec l’Etat et les autorités des universités publiques en République du Bénin et les arrêtés pris ou en cours à cet effet ainsi que le paiement, sans délai aucun, des arriérés de Bourse, Secours, Frais de mémoire et de stage à tous les étudiants ayants droits.