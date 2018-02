Bénin : Le taux de corruption plus élevé dans le secteur de la justice selon Gustave Assah

Le président de l’organisation de la civile, réseau Social Watch, Gustave Assah était sur les antennes de la radio Soleil FM dans l’émission hebdomadaire « Sans langue de bois ». Au cours de ce rendez-vous médiatique avec les auditeurs, l’homme a soutenu que le nid de corruption est plus implanté dans le secteur de la justice.

« Aujourd’hui, le taux de corruption au Bénin est plus élevé au niveau de la justice du pays ». Ainsi s’est exprimé Gustave Assah, président de Social Watch ce dimanche 4 février 2018 sur Soleil Fm.

Au cours des 90 mn de débat et d’échanges avec les auditeurs, l’invité a fait remarquer que le Chef de l’Etat, Patrice Talon, n’en fait pas assez dans la lutte contre la corruption au Bénin.

« Nous étions heureux d’entendre que le tout nouveau Président de la République avait déclaré qu’il va désormais lutter contre la corruption sans état d’âme et que cette lutte n’épargnera personne. Mais aujourd’hui, le constat ne rassure pas et ne reflète malheureusement pas cette volonté et cette promesse du Chef de l’Etat », Gustave Assah, Président du réseau Social Watch

Pour l’invité, les personnels de la justice sont plus exposés et les dossiers brulants de la nation, les gros scandales et les dossiers de corruption qui ont toujours défrayé la chronique sont laissés de côté et on sent un tri dans les dossiers à la volonté du Président de la République.

« Pour des dossiers qui devraient interpeller certains gros bonnets de la République, le pouvoir exécutif se rétracte et une pression énorme est mise sur les hommes en toges. Ainsi s’installe la corruption », a signalé le président du réseau Social Watch.

Portant donc la voix de ses pairs, l’homme connu pour ces combats de lutte contre la corruption a vivement invité le Chef de l’Etat, Patrice Talon à plus intensifier son combat pour cette lutte et à surtout éviter la sélection dans les dossiers ou encore des choix orientés pour raison d’obédience politique.