Benin: sanglants affrontements à Tanguiéta: les clarifications de José Pliya

Le Directeur de l’Agence Nationale de promotion des Patrimoines et de développement du Tourisme (ANPT) a clarifié la situation qui s’est produite dans la ville de Tanguiéta dans l’après midi de ce samedi 17 février 2018 dans les alentours du Parc Penjari.

José Pliya a expliqué au micro des journalistes de la télévision natiinale qu’il a été question d’une malcompréhension entre les chasseurs de la zone et les agents de l’ONG « African-Park » à qui le gouvernement a confié la gestion du Parc Penjari. En effet plusieurs séances de sensibilisation ont été organisées pour faire comprendre aux chasseurs qu’il n’était plus possible de faire de la chasse à l’aide des feux de brousses dans la zone. Mais malheureusement ces derniers n’ont pas compris , ils se sont encore rendus dans les alentours du Parc pour reprendre les mêmes actes.

Le Directeur de l’ANPT a rassuré de ce que la situation est désormais sous contrôle grâce à l’intervention des forces de l’ordre et des acteurs politiques locales. Il a par ailleurs rappelé que la vision du gouvernement en confiant la gestion du Parc à l’ONG « African-Park » est de donner un nouveau visage au Parc pour la promotion touristique. A cet effet, une délégation composée de ministres et de députés ira à la rencontre des populations pour plus d’informations sur les visions du gouvernement par rapport au Parc Penjari.