Benin: rencontre Talon – syndicalistes, c’est presqu’un fiasco selon Noel Chadaré

Le président de la République Patrice Talon a tenu dans l’après midi du mardi 06 février 2018, une rencontre avec les centrales syndicales du pays. Cela fait suite à la fronde sociale généralisée, déclenchée par les travailleurs béninois le 18 janvier 2018 et pour laquelle une première tentative de rencontre avec le chef de l’Etat avait été précédemment initiée avant d’être avortée le 23 janvier dernier. A l’arrivée, c’est une rencontre dont l’issue n’a pas été à la hauteur des espérances selon les syndicalistes.

Pour Noël Chadare au micro des journalistes d’océan Fm, rien de concret n’a débouché de cette rencontre qui, pourtant, s’était tenue dans une ambiance très cordiale et dans un discours franc. A l’en croire, ils sont restés sur leur faim car aucun des points de leur revendication n’a reçu de satisfaction. « Nous n’avons pas de concret pour aller vers les travailleurs. Or les travailleurs attendent du concret et on nous renvoie (….) dans les commissions . » a t- il souligné.

Selon le syndicaliste, une commission interministérielle a été mise sur pied pour travailler et produire des rapports en ce qui concerne les arrêtés d’application des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire tandis que la commission permanente continuera de discuter avec les ministres pour faire des propositions qui seront soumises au Chef de l’État qui décidera en temps opportun en fonction des disponibilités du trésor public. En somme, pour Noël Chadare, « on est toujours à l’étape de promesses, d’orientations qui ont été données par le chef de l’Etat » mais toutefois, fait remarquer le syndicaliste,

« il a promis que quelque chose sera faite. Il fera ce qui est faisable. Mais il ne fera pas tout ce qu’on lui demande ».

Pour rappel, prévue pour le 23 janvier 2018 à la salle du peuple du palais de la présidence, ladite rencontre avait été reportée pour une date ultérieure en raison des contraintes de dernières minutes intervenues dans l’agenda du chef de l’État. Suite à ce report diversement apprécié par l’opinion publique, le gouvernement avait renoué avec la rencontre gouvernement syndicats à travers une rencontre présidée par la ministre du travail et de la fonction publique, Mathys Adidjatou le mardi 30 Janvier 2018. Il s’agit d’une rencontre, la dernière d’ailleurs qui s’est terminée en queue de poisson.