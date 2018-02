Bénin : pour outrage au Chef de l’Etat, le quotidien « L’Audace Info » interdit de parution

Au Bénin, le quotidien « L’Audace Info » est interdit de parution aussi bien sur support papier que sur internet jusqu’à nouvel ordre. C’est la décision prise par la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication dans sa décision N° 10 011/ HAAC du 08 février 2018 portant mesure conservatoire prise par le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication contre le quotidien « l’Audace Info ».

Selon ladite décision de la Haac, depuis un moment, le journal « L’Audace Info » fait l’objet de plaintes de toutes sortes pour injures , calomnies et diffamations . « Les nombreuses relances du président de la commission de la carte de presse , de l’éthique et de la déontologie n’ont rien changé au niveau dudit journal » peut t-on lire dans la décision. A en croire cette décision de la Haac, dans sa parution du jeudi 08 février 2018 le même journal s’en est pris ouvertement à la personne du Chef de l’Etat en des termes injurieux et très graves.

C’est pourquoi, « face à ces dérives répétées, la gravité des faits et l’urgence », la Haac présidée par Adam Boni Tessi décide qu’il y a lieu de prendre des mesures conservatoires contre le Quotidien « L’Audace Info » en vertu des dispositions de l’article 55 de la loi organique N° 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.

Faut-il le préciser, prenant effet pour compter de la date de sa signature, la décision sera notifiée au Directeur de publication de l’Audace Info, au procureur de la République, au ministère de l’intérieur, de la sécurité publique et des cultes, et à l’Autorité de Régulation de la Communication Electronique et de la Poste (ARCEP) avant d’être publiée au Journal Officiel.