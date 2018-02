Bénin – politique : Valentin Djènontin décline les grands axes du parti FCBE (vidéo)

Elu au cours de ce congrès en tant que premier responsable, le désormais secrétaire exécutif national du parti FCBE s’est prononcé en livrant les axes stratégiques de sa nouvelle formation politique. « Nous n’allons pas nous occuper des futilités ou des adversaires politiques qui voudront nous détourner de notre noble objectif. Nous devons aller vite car le temps joue déjà contre nous » a signifié Valentin Djènontin.

Telle est la vitesse que pense désormais imprimer Valentin Djènontin, secrétaire exécutif national du tout nouveau parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) qui a vu le jour ce 10 février 2018 à Parakou, dans la partie septentrionale du Bénin.

Pour l’élu de la 6ème circonscription électorale, Valentin Djènontin, « il faut que le nouveau parti s’extériorise et qu’on passe rapidement à la publication des différents textes fondamentaux au niveau de chaque base ».

« C’est en même temps de travailler à une réconciliation parce que certains se sont retirés, non pas parce qu’ils sont fâchés, mais parce qu’ils sont découragés. Il y a d’autres qui sont dans l’expectative et se demandent demain, qu’est-ce que le parti va devenir. Il y a d’autres qui ont tout simplement peur de s’afficher », a martelé l’honorable en promettant travailler pour colmater toutes les brèches afin de ne laisser aucunement une fissure à n’importe quel endroit.

Au lendemain de la sortie du deuxième congrès des FCBE, l’un des alliés politiques de cette alliance d’antan s’est prononcé et a qualifié cette nouvelle formation politique de coquille vide et qu’il serait déjà dans son laboratoire pour le plan B après visiblement l’échec du premier plan A.

Néanmoins, pour le secrétaire exécutif national des FCBE, son collège « avait un plan A qui consistait certainement à empêcher les gens de venir au congrès. Ce plan ayant connu un échec, il parle maintenant d’un plan B pour les jours à venir ».