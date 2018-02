Bénin – politique: le BMP sort de son silence, tacle l’opposition et défend le régime Talon

Depuis sa création au lendemain de l’échec du projet de loi portant révision de la Constitution porté par le Président de la République le 4 avril 2017, le Bloc de la majorité parlementaire (Bmp) n’a jamais fait une sortie médiatique au nom du bloc pour décrypter l’actualité sociopolitique du pays.

Mais c’est désormais chose faite, ils étaient face à la presse dans l’après-midi de ce mardi 27 février 2018 à Cotonou pour se prononcer sur les sujets brûlants de l’actualité.

La non désignation des membres de l’assemblée nationale au Cos/Lepi, la demande de la levée de l’immunité parlementaire, la grève des travailleurs, la reforme du système partisan, sont les sujets majeurs sur lesquels les députés acquis à la cause du Président Patrice Talon ont donné leurs avis à l’occasion de ce qu’il convient d’appeler « rentrée politico-médiatique ».

Sur ces différents sujets ils sont allés à l’antipode des réactions enregistrées dans le rang des opposants au régime Talon.

En ce qui concerne la non désignation des membres de l’assemblée nationale au Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos/Lepi), ce sont les députés Gérard Gbenonchi et Gilbert Bagana qui se sont évertués à expliquer le retard observé dans ce cadre.

Après leur présentation qui dédouane l’Assemblée nationale d’une volonté manifeste de ne pas respecter la loi sur le code électoral et la décision de la Cour Constitutionnelle au sujet de la désignation de ces membres.

Le député Orden Alladatin, lui, s’est évertué à faire la lumière sur la demande de levée d’immunité de certains de leurs collègues. Il convient de retenir suite à son intervention que loin d’être un acharnement politique comme le distille-t-on dans l’opinion publique, cette demande de levée d’immunité est un processus juridiquement fondé pour permettre aux mis en cause de se blanchir.

Pour le sujet ayant trait à la réforme du système partisan, ce sont les élus de la nation Boniface Yehouetomè et Louis Vlavonou qui se sont prononcés en rassurant les différents acteurs de ce que la réforme est plus que nécessaire et requiert l’adhésion de tous pour un paysage politique béninois mieux assaini.

C’était également l’occasion pour les soixante (60) députés du Bloc de la majorité parlementaire représentés par leurs collègues conférenciers de réaffirmer leur soutien au Chef de l’Etat, Patrice Guillaume Talon.

Il est à signaler que le thème de cette rentrée politico-médiatique est intitulé: » engagés avec le Président Patrice Talon pour des réformes majeures qui transforment quantitativement notre pays » .

Un soutien réaffirmé qui devrait réconforter davantage le Président Talon qui envisage le soutien massif de la classe politique à ses actions engagées.