Bénin: Point de la visite de travail de Madame Marie-Claude Bibeau

Les échanges entre le Chef de l’Etat béninois et la ministre canadien ont été axés sur le renforcement des liens de coopération entre les deux Etats, une coopération qui date des années 60 et qui s’est dynamisée à partir d’Octobre 1992 sur la base de l’Accord général de coopération au développement dans les domaines politique, diplomatique, économique, social et sécuritaire.

Cette visite qui entre dans le cadre d’une tournée régionale de Madame Marie-Claude Bibeau, vise à renforcer les relations entre le Bénin et le Canada qui soutient déjà le pays dans ses efforts de lutte contre la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des populations en l’occurrence les femmes et les jeunes à travers plusieurs activités et programmes de coopération notamment :

• Le Projet d’Appui au Développement, à la Professionnalisation et à l’Assainissement de la Microfinance (ADAPAMI) ;

• Le Projet d’Appui à l’Entreprenariat Féminin au sein de la Filière Riz au Bénin (PAEFFR-BENIN) ;

• Le Projet d’Appui à la Structuration d’une Agriculture Familiale Rentable, Equitable et Durable (PASAFRED) au Bénin ;

• Le Projet Services d’Appui sur le Terrain (PSAT) au Bénin.

Au cours de son séjour qui s’achève ce mercredi 07 février 2018, Marie-Claude Bibeau et sa délégation se rendront dans le département du Couffo plus précisément à Djakotomey, pour visiter les femmes victimes de mariage précoce prises en charge par le Projet CARE ainsi qu’à Comè dans le Mono pour rencontrer les femmes entrepreneurs du projet Insertion Durable des Diplômés du secteur Agropastoral (IDDA) avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie.

Ont assisté à cette audience aux côtés du Président de la République, Monsieur Aurelien A. Agbenonci, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Madame Bintou Chabi Adam Taro, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance et Monsieur Johannes Dagnon, Conseiller Spécial du Président de la République.

DC/Présidence de la République du Bénin