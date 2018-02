Bénin: plusieurs cadres du Cncb écroués pour malversation financière

L’ancien Directeur du conseil national des chargeurs du Bénin Antoine Dayori ainsi que plusieurs autres cadres de la même société sont gardés à vue depuis la soirée de ce mardi 20 février 2018. Ceci fait suite aux audits commandités par le gouvernement au Conseil National des Chargeurs du Bénin au cours duquels, plusieurs irrégularités ont été relevées.

En plus de l’ex directeur de cette société; il est également cité les noms de Justin Adégoun, Erick Hounguè et Mèré Daouda Ibouraim, tous trois gardé à vue l’ex brigade économique et financière (BEF). La même source informe que Nadine Dako et Hervé Fagnigbé, respectivement ancienne directrice générale et directeur général Adjoint, interpellés pour la même affaire, ont préféré prendre leur jambe à leur cou plutôt que de venir s’expliquer devant le procureur de la République.

Selon des indiscrétions, Antoine Dayori , ancien Dg du CNCB aurait frauduleusement institué des primes de Tabaski et de Ramadan afin de distraire les fonds publics. Ancien député et ancien directeur de la Sonapra, il avait été nommé Directeur Général du Conseil National des Chargeurs du Bénin ( CNCB) le 26 mai 2016 pour un mandat de deux ans.

Il sera relevé de ses fonctions le lundi 17 juillet 2017. Il lui était reproché une légèreté blâmable dans la prise des mesures conséquentes exigées par la décision du conseil des ministres, en sa séance du mercredi 30 juin 2017, confiant la gestion du bordereau électrique de suivi des cargaisons (Besc), au Port Autonome de Cotonou.