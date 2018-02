Bénin: La plateforme « Talon 10 ans » fait le bilan à mi-parcours

Dans le lot de ces regroupements politiques, la plateforme « Talon 10 ans ». Dans un communiqué rendu public par le bureau directeur de ce regroupement politique, la plateforme trouve qu’en deux (2) ans de gestion, le bilan du Président Patrice Talon est plus qu’élogieux.

Sur la base donc de cette appréciation, il serait judicieux que le peuple lui renouvelle à sa confiance pour les présidentielles de 2021. Lire leur message.

Discours du Président de la Plateforme

Monsieur le parrain,

Mesdames et messieurs les responsables de mouvement ici présent,

Mesdames et messieurs les membres et sympathisants de la plateforme ,

Chers invités en vos rangs et qualités respectives,

Mesdames et messieurs, bonjour.

L’ objectif de notre rencontre aujourd’hui, est de nous retrouver pour faire le bilan à mi-parcours, des différentes actions menées par notre leader charismatique, son excellence monsieur le Président de la République du Bénin, Patrice Athanase Guillaume TALON. Bon nombres d’actions ont été déjà menées dans les domaines de L’agriculture, l’élevage ,la pêche, la culture, la sécurité , l’énergie électrique et bien d’autres .

Mesdames et messieurs,

le projet d’asphaltage , et d’assainissement des espaces urbains , le règlement définitif du problème de la transhumance entre éleveurs et agriculteurs, l’assainissement du secteur portuaire pour une redynamisation, la mise en place d’une Police Républicaine pour une synergie d’action pour lutter contre l’insécurité, l’absence totale du délestage électrique.

Mesdames et messieurs, les différentes réformes entreprises par le Président de la République, son excellence monsieur Patrice Athanase Guillaume TALON, notamment dans la lutte contre la corruption doivent être accompagnées par chacun de nous , à travers nos comportements et nos actes. Chacun doit travailler pour le développement de ce pays.

C’est l’affaire de nous tous et nous devons nous donner la main, travailler ensemble pour bâtir un Bénin nouveau.

Nous, membres de la plateforme Talon 10 ans renouvelons notre soutien au Programme d’Action du Gouvernement ( PAG ) pour un avenir meilleur pour tous et pour les générations futures.

Vive la Plateforme TALON

Vive le PAG

Vive le Bénin

Je vous remercie