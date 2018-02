Bénin: Patrice Talon attendu par Emmanuel Macron à l’Elysée le 06 mars

Après la tentative avortée du 03 octobre 2017, le président béninois Patrice Talon sera l’hôte du président français Emmanuel Macron dans une visite de travail et de coopération prévue le 06 mars prochain au palais de l’Elysée à Paris.

L’information a été portée au président béninois par le secrétaire d’Etat français auprès du ministre d’Europe et des affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne en visite au Bénin 14 au 16 Février 2018 pour une séance de travail en vue du renforcement de la coopération bilatérale entre la France et le Bénin.

« Je suis venu ici pour transmettre un message d’amitié du président de la République française au président Patrice Talon et puis, pour préparer justement, la rencontre qu’ils auront le 06 mars prochain à Paris », a déclaré Jean Baptiste Lemoyne à sa sortie d’audience. Pour ce dernier, c’est une « échéance importante, un moment important pour renforcer cette relation bilatérale entre les deux pays« .

Notons que la première visite officielle du président béninois en France remonte au 26 avril 2016 où lors de la conférence de presse avec l’ex président français François Hollande, Patrice Talon avait prononcé l’expression “désert de compétence dans son pays”. Moins de trois mois plus tard, il effectuera sa deuxième visite officielle, soit le 12 juillet 2016.

Mais malheureusement, la première rencontre qu’il devrait avoir le Président français, Emmanuel Macron a été un flop diplomatique. Avec une telle invitation officielle, les différents services n’auront juste qu’à organiser ce rendez-vous diplomatique.

Un amour particulier pour la France?

Du 11 au 20 Janvier 2017, le chef de l’Etat béninois a accompagné les ministres des affaires étrangères et celui du cadre de vie et du développement durable pour négocier plusieurs accords avec les partenaires techniques et financiers pour la réalisation des projets phares du PAG. Dans le même sillage, le président Talon s’est rendu en France du 20 au 21 Avril 2017 dans le cadre des rencontres qu’il a initiées avec les partenaires et autres investisseurs à la suite de la Présentation du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG).

Il faut rappeler également qu’après cette rencontre de travail avec les investisseurs, le président Talon a effectué un nouveau voyage à Paris dans la deuxième quinzaine du mois de Mai 2017 pour des raisons de santé. Doit-on le rappeler, le chef de l’Etat, le président Patrice Talon a subi deux opérations chirurgicales à Paris où il a séjourné pendant trois semaines avant de revenir au bercail le 18 Juin 2017 dans l’après-midi et d’y retourné le 28 Juin pour des contrôles sanitaires.

Même si les raisons du voyage du président Patrice Talon pour le 03 Octobre prochain ne sont pas rendues officielles, tout pousse à croire que le président béninois en profitera également pour faire un check-up, un contrôle de routine; une sorte de bilan de santé qu’effectuent presque tous les chefs d’Etat africains francophone dans l’hexagone.