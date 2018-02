Bénin/PAC: Les clauses qui lient l’Etat béninois au port d’Anvers

La gestion du Port Autonome de Cotonou (Pac) est depuis quelques jours sous le contrôle de la société « Port of Antwerp International (PAI) ». Le gouvernement a fait cette option de gestion déléguée de ce port afin de mieux le rédynamiser.

Mais depuis la signature de ce contrat qui lie désormais l’Etat béninois au Port d’anvers, les termes du contrat sont toujours restés inconnus du grand public. Mais aujourd’hui, on en sait un plus quant à ce contrat de trois (3) renouvelable signé ce 8 janvier 2018.

Suivant le cahier de charges et les clauses du contrat, le Port d’Antwerp dispose de la réorganisation des ressources humaines dans l’unique souci d’atteindre l’objectif initialement fixé en accord avec le gouvernent béninois. Ainsi donc, le délégataire pourrait désigner un directeur général du port et ses adjoints, les directeurs techniques et autres responsables pouvant travailler pour plus de compétitivité au Port autonome de Cotonou.

Afin de mieux voir dans la gestion, le Port d’Anvers peut commanditer des audits aux fins de définir sa politique économique et fiscale de gouvernance au sein du port.

Même si le gouvernement pense que seule la gestion par délégation est la meilleure solution pour repositionner le Port Autonome de Cotonou dans la concurrence, les travailleurs du secteur ne l’entendent pas de la même oreille. Ils estiment que c’est une grave erreur que le gouvernement fait en agissant ainsi. Mais leur opposition n’a nullement empêché le gouvernement d’aller jusqu’au bout de sa politique de désignation du délégataire.