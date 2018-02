Bénin: Oswald Homéky enregistre une démission dans son ministère

Léon Zoha , Directeur des arts et du livre au Ministère du Tourisme de la Culture et des Sports vient de jeter le tablier. Il a déposé sa démission et tourné dos au ministre Oswald Homéky.

Selon certaines sources, les activités qui relèvent de la compétence et de la responsabilité de la direction des arts et du livres tourneraient au ralenti du fait de la mise sous veilleuse de certains projets déjà engagés au sein du ministère par Oswald Homéky. Une situation qui a crée un malaise entre le ministre et certains de ses cadres dont Léon Zoha qui a finalement décidé de partir.

A en croire la même source, cette attitude du ministre ne frustre pas seulement Léon Zoha, mais plusieurs autres cadres du ministère qui sont également touchés la situationet menacent à leur tour de partir. Il s’agit notamment des différents directeurs des démembrement du ministère qui, au vue de l’attitude du ministre ne seraient plus prêts à continuer à collaborer avec ce dernier.