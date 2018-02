Bénin : un nouveau dispositif adopté pour  le Fonds des arts et de la culture

Au Bénin, l’un des véritables problèmes qui a agité le monde culturel dans un passé récent est la gestion du Fonds des arts et de la culture autrefois Fonds d’aide à la culture.

Et pour parer au plus pressé, le gouvernement a adopté ce mercredi 14 février 2018 en conseil des ministres, un décret portant approbation des statuts du Fonds des arts et de la culture.

Perçu aujourd’hui comme un appui à titre gracieux dédié aux bénéficiaires de ses interventions, sans tenir compte de critères objectifs de sélection et de la nécessité de régénérer ses ressources, les nombreux dysfonctionnements observés au niveau du Fonds d’aide à la culture et aux loisirs l’ont dépouillé de toute efficacité par rapport à sa vision originelle selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 14 février 2018.

C’est pourquoi, en adoptant ce décret, l’objectif du gouvernement est de mettre fin à cette mauvaise perception de l’appui de l’Etat au secteur et mieux l’organiser.

Selon le conseil des ministres, le nouveau fonds des arts et de la culture a pour vocation de jouer un rôle de premier plan dans la promotion des arts et de la culture au Bénin avec professionnalisme, transparence, et équité.

A ce titre, les innovations du nouveau dispositif institutionnel concerne notamment la réduction de la taille du conseil d’administration qui passe désormais de quinze (15) à sept (07) membres ; l’évolution des attributions du Fonds, qui incluent désormais le Fonds de bonification ; l’appui à la production et à la promotion des artistes et le soutien à la diffusion des œuvres par les médias nationaux et internationaux, la restructuration de l’organigramme du fonds pour le rendre plus agréable.

Faut-il le préciser, en adoptant le décret portant approbation des statuts du Fonds d’aide à la culture, le conseil a instruit le ministre du tourisme, de la culture et des Sports , Oswald Homeky de veiller à son application rigoureuse.