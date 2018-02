Bénin: Martin Rodriguez tacle à nouveau Patrice Talon

L’homme d’affaire Martin Rodriguez malgré sa dernière rencontre avec le Président Patrice Talon qu’il a longtemps combattu, porte toujours des griefs contre la gouvernance de ce dernier. Il est sorti de son silence pour intervenir dans le cadre d’une enquête réalisée par l’Agence France Presse sur la production du coton .

Martin Rodriguez dénonce le conflit d’intérêt au sommet de l’Etat. Il s’indigne contre le mélange que le Chef de l’ Etat fait entre la politique et les affaire. « Talon a introduit la politique dans les affaires, et les affaires dans la politique », déclare le principal concurrent de Patrice Talon dans la filière coton. Il est revenu sur les agissements de ce dernier au nom de l’Etat pour l’écarter de la concurrence et prendre le monopole de la filière. Il affirme avoir tout perdu dans son propre pays. Son usine d’égrenage de coton qui était pratiquement la seule chose qui lui restait a été récemment liquidée et acquise par la Sodéco à un prix en dessous de sa valeur marchande selon Martin Rodriguez.

Ces nouvelles déclarations de l’homme semblent vouloir dire que malgré ce qu’on pourrait appeler la rencontre de réconciliation entre les deux , Martin Rodriguez n’est pas toujours satisfait de la gestion du chantre de la rupture. Pour rappel, il était le premier à se déclarer officiellement opposant au régime Talon même s’il ne s’est jamais mis en avant pour dénoncer les éventuelles mauvaises actions du gouvernement. Il a plutôt fait ce qu’il convient d’appeler une opposition muette.