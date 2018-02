Bénin – mairie de Cotonou : le Synacob déclenche une grève d’avertissement de 48 heures

Le syndicat national des collectivités locales du Bénin (Synacob) a déclenché une grève d’avertissement de quarante-huit heures à compter du mercredi 14 février 2018. Ceci fait suite à l’Assemblée générale du 08 février 2018 où les travailleurs ont, à l’unanimité, opté pour la grève au regard de l’insatisfaction des doléances exprimés lors de leur sit in du lundi 13 novembre 2018. La motion de grève a été rendue publique dans la matinée de ce lundi.

Selon la motion de grève, le dilatoire entretenu par l’administration dans la programmation des séances du cadre de concertation et de dialogue social n’a pas permis d’aboutir à un protocole d’accord pour la satisfaction de leur revendication. C’est pourquoi, le syndicat national des collectivités locales du Bénin (Synacob) exige l’arrêt immédiat de la politique de deux poids deux mesures en ce qui concerne la notification des lettres de fin de contrats improductifs et budgétivores de la mairie.

Le syndicat réclame également le départ pur et simple sans préavis et sans condition de tous les retraités de l’administration municipale ; la distribution immédiate des vivres et des jouets due au personnel pour le compte des fêtes de fin d’année ; le rétablissement immédiat de la couverture sanitaire dû au personnel et aux retraités ainsi que le paiement immédiat des moins perçus sur salaire et l’arrêt immédiat du cycle infernal des moins perçus par la prise diligente des actes de carrière (avancement, reclassement) sans oublier le constat à bonne date de l’incidence financière sur les fiches de paie.

Aussi, exige-t-il le paiement immédiat de tous les titres venus à échéances depuis des années et qui restent impayés ; le paiement immédiat des agents de surveillance dans les bureaux, le paiement des arriérés de dotation en carburant dus aux personnel, et des arriérés de primes de la régie principale des recettes non fiscales pour ne citer que ceux-là.

A en croire ladite motion, l’image du développement de la ville et du bien-être des cotonois tant souhaité par le personnel de la mairie durant ces quinze ans reste en tout point assimilable à l’image de la toiture du marché de Wologuèdè digne de pitié et qui pourtant jouxte la mairie. En tout état de cause, en déclenchant cette grève d’avertissement, le syndicat national des collectivités locales du Bénin (Synacob) rend responsables le maire de la ville de Cotonou et le receveur percepteur des déconvenues qu’engendrerait la non satisfaction de leur revendication.