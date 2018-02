Bénin – Mairie de Cotonou : le Maire intérimaire s’oppose à la grève des agents

A l’issue de leur assemblée générale tenue le 08 février 2018 sous la houlette du syndicat national des collectivités locales du Bénin (Synacob) ont lancé une motion de grève d’avertissement de quarante-huit heures à compter du mercredi 14 février 2018.

L’objectif principal de cette grève d’avertissement est d’amener l’autorité municipale à reprendre le dialogue social avec le syndicat des agents pour des approches de solution aux problèmes soulevés depuis des lustres. Ils réclament entre autres le départ pur et simple sans préavis et sans condition de tous les retraités de l’administration municipale ; la distribution immédiate des vivres et des jouets due au personnel pour le compte des fêtes de fin d’année ; le rétablissement immédiat de la couverture sanitaire dûe au personnel et aux retraités ainsi que le paiement immédiat des moins perçus sur salaire et l’arrêt immédiat du cycle infernal des moins perçus par la prise diligente des actes de carrière (avancement, reclassement) sans oublier le constat à bonne date de l’incidence financière sur les fiches de paie.

Malheureusement leur motion de grève n’a pas eu l’assentiment de l’autorité communale qui s’y est opposé en mettant en avant les dispositions de la loi en la matière. A travers une correspondance adressée au Secrétaire Général du Synacob le Maire par intérim a estimé que les procédures indiquées par les dispositions 3, 6, 7, 8, 9 et 11 de la loi N’2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin n’ont pas été suivie. Ce qui voudra dire que la motion de grève est déclarée irrecevable. Toutefois, le Maire intérimaire Isidore Gnonlonfoun se dit disponible à continuer les négociations avec le syndicat.