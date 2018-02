Bénin: l’He Prudencio met la population en garde contre les arnaqueurs usurpateurs de son identité(communiqué)

Pour ne pas être des victimes faciles de ces « sans foi ni loi », l’honorable Claudine Afiavi Prudencio, à travers sa cellule de communication, tire l’attention de la population béninoise afin qu’elle prenne ses dispositions pour ne pas tomber dans les pièges de ces arnaqueurs. Lire ci-dessous le communiqué de la cellule de communication de Claudine Prudencio.

Des individus mal intentionnés se font passer pour l’Honorable Claudine Afiavi PRUDENCIO ou ses émissaires et mettent tout en œuvre pour soutirer frauduleusement de l’argent ou des biens matériels à des personnes qu’ils ciblent. Depuis quelques jours, il nous revient que ces arnaqueurs jettent leur dévolu sur des restaurateurs, des hôteliers, des hommes d’affaires et plusieurs autres catégories socio-professionnelles.

Dans un communiqué publié récemment, nous attirions l’attention des uns et des autres sur ces faits. Nous voudrions rappeler à l’opinion publique que l’Honorable Claudine Afiavi PRUDENCIO n’est mêlée ni de près, ni de loin à ces pratiques malsaines.

Elle invite les béninois à être vigilants pour ne pas tomber dans les pièges de ces arnaqueurs qui finiront par être démasqués et poursuivis.

Fait à Cotonou, le 12 février 2018