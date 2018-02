Bénin – levée d’immunité des députés : le grand canular du gouvernement Talon?

La demande de levée d’immunité qu’aurait lancée le gouvernement béninois à l’encontre de trois députés siégeant à l’Assemblée nationale n’a été qu’une rumeur qui a enflammé la toile pour mieux occuper les débats au sein de l’opinion publique.

Loin de cette information qui, jusqu’à présent, n’est qu’un « fake news », les députés, Valentin Djènontin, Idrissou bakou et Atao Hinnouho devraient encore attendre avant de recevoir une quelconque notification de cette demande dite de levée de leur immunité parlementaire.

Selon cette « information intoxiquée » qui a circulé même dans certaines presses ce jeudi 15 février 2018, l’honorable Atao Hinnouho aurait fait objet de levée d’immunité pour sa supposée implication dans le dossier de faux médicament. Pour les deux autres, il s’agirait de la gestion de la filière coton après le rapport d‘audit déposé les indexant.

Mais à l’arrivée, « aucune demande n’a été adressée, ni au secrétariat administratif du parlement béninois, ni aux députés cités ». S’agirait-il d’une préparation psychologique ?

On est tenté de répondre par une affirmation quand on sait que des dossiers comme celui de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a été pratiquement conduite de la sorte. On dirait un circuit politique habituel : préparation psychologique, transmission des documents à l’institution concernée et interpellation.

A (re) lire aussi : Bénin: trois députés de l’opposition sur le point de perdre leur immunité

Joint au téléphone tant par nos confrères de la radio nationale que par la rédaction de BENIN WEB TV, l’honorable Valentin Djènontin dit ne pas s’inquiéter et n’a reçu, jusqu’au moment de l’appel, aucune notification dans ce sens. Même réponse du côté de l’honorable Idrissou Bako.

Le gouvernement pouvait donc poser le « vrai » pas à partir de cet instant mais cette demande qui serait déjà déposée au parlement et abondamment relayée par certaines presses et les médias sociaux n’a été qu’un canular, un ballon d’essai.