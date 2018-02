Bénin: les universités d’agriculture de Kétou et de Saketé mises en service

L’université nationale d’agriculture dispose désormais des infrastructures adéquates pour la formation des apprenants. Érigées sur les sites d’Igni et d’Awaï dans la commune de Kétou et de Sakété, ces infrastructures ont été officiellement mises en service le Jeudi 08 Février 2018. La cérémonie officielle de réception et de mis en service a été faite en présence du ministre d’Etat, chargé du plan, Abdoulaye Bio Tchané, de madame la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Marie Odile Atanasso et une délégation du Fonds Saoudien de développement.

Réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase I du projet de construction et d’équipeent du centre universitaire de Kétou financé par le fonds saoudien pour le développement avec l’appui financier du budget national, ces infrastructures socio éducatives constituent un cadre bien approprié pour former des ressources humaines de qualité capables de contribuer qualitativement à la révolution agricole au Bénin.

D’un coût global de 7,5 Milliards de FCFA (avec 5,5 Milliards libérés par le fonds saoudien de développement et 02 Milliards par le trésor public), la construction de ces infrastructures s’est réalisée sur trois sites.

Pour le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané représentant le chef de l’Etat, la réalisation de ces joyaux absorbera plusieurs difficultés administratives et pédagogiques auxquelles sont confrontées l’université nationale d’agriculture. Il rassure par ailleurs la communauté universitaire de la détermination du gouvernement à poursuivre des efforts dans ce sens pur faire de cette université, un centre d’excellence et d’innovation.

Le représentant du fonds saoudien de développement s’est réjouit de la qualité des infrastructures et la joie de son pays de contribuer à l’éducation au Bénin. Pour le recteur Rogatien Biaou, c’est un pas décisif qui vient d’être réalisé. Il soutient néanmoins qu’il reste des efforts à faire pour une utilisation optimale des infrastructures.