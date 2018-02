Bénin: le gouvernement Talon confie l’organisation des cérémonies officielles, culturelles et sportives à ANMOECS

L’organisation des cérémonies officielles et des événements culturels et sportifs va désormais être confiée à un « organe public ayant les compétences techniques appropriées » au Bénin.

Tel un cadeau de la Saint-Valentin au peuple, l’Agence nationale des manifestations officielles et des événements culturels et sportifs est née pour une meilleure organisation dans ces domaines et la révélation de talents culturels et sportifs.

Le décret portant approbation des statuts de l’Agence nationale des manifestations officielles et des événements culturels et sportifs (ANMOECS) a été adopté au cours dudit conseil.

L’ANMOECS a pour objectif de favoriser « la créativité contemporaine et stimuler l’éclosion des talents culturels et sportifs. » Elle aura des démembrements au plan national et une large couverture au plan international

Les attributs de ladite agence De façon particulière, l’ANMOECS a pour mission : * L‘organisation des manifestations officielles, * L’organisation de tous les événements dans les secteurs des arts, de la culture du sport et du tourisme(galas, festivals, concours de beautés, concerts, spectacles, matchs internationaux, etc.), * L‘organisation d’événements artistiques, culturels et sportifs innovants, * La mobilisation d’appuis complémentaires auprès de partenaires privés.

