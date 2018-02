Bénin : l’adresse de Léonce Houngbadji à la nouvelle équipe des FCBE

Après l’élection du Bureau exécutif national du parti des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), le président du Parti pour la libération du peuple (PLP), Léonce Houngbadji, a adressé ses chaleureuses félicitations au président d’honneur Boni Yayi, aux secrétaires exécutifs Valentin Djènontin, Komi Koutché, Théophile Yarou, Simplice Codjo, Alasane Tigri, Paul Hounkpè et à tous les autres responsables du parti.

Occasion pour le président du PLP de prodiguer quelques conseils à la nouvelle équipe. « Votre tâche est immense. Elle vous impose de construire une force politique puissante et dynamique. Vos militants y aspirent, et ils le méritent. Rassemblez et réconciliez. Ne cédez rien à la peur, à la division, au mensonge, à l’ironie, à l’entre soi, à l’amour du déclin et de la défaite », a exhorté le Léonce Houngbadji aux membres du Parti FCBE.

Pour le président du PLP, après leurs assises de Parakou, c’est le Bénin tout entier qui a désormais le regard tourné vers les actions futures du parti FCBE. « Ils (les béninois – ndlr) attendent que vous défendiez partout l’esprit des lumières, menacé dans tant d’endroits dans le pays, que vous défendiez les libertés, que vous protégiez les opprimés, que vous défendiez notre démocratie », a-t-il fait savoir aux responsables du parti FCBE.

Selon Léonce Houngbadji, la tâche qui attend les acteurs politiques de l’opposition est immense et leur fait l’obligation de continuer à être audacieux. « Elle exigera davantage l’engagement de chacune des organisations politiques réunies au sein du Front pour le Sursaut Patriotique (FSP). Comme nous l’avions proclamé haut et fort à Parakou, par notre représentant, face à la dépression du Bénin, il nous faut aller très vite au rassemblement », a précisé Léonce Houngbadji.

Le président du PLP a pour finir indiqué que le chemin sera long et tumultueux, mais il fera, jour après jour, bouger les lignes en rompant la dichotomie partisane aujourd’hui obsolète, tout en appelant également les hommes et les femmes de bonne volonté qui construisent ensemble la société de demain.