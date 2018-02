Bénin: la réplique de Valentin Djènontin à Rachidi Gbadamassi sur son plan B

Je ne voulais pas répondre au collège, au niveau des FCBE, nous n'allons pas entretenir des problèmes de personnes, nous avons mieux à faire et des défis à relever. Donc personne ne doit m'occuper avec des futilités et me dévier de la ligne que je me suis tracée. J'ai écouté le collègue qui dit qu'il va sortir un plan B, à travers ça j'ai compris qu'il avait un plan A qui consistait à empêcher les gens de venir au congrès. Moi je crois qu'il est libre, il n'a qu'a fait ce qu'il peut