Bénin: Jean-Baptiste Lemoyne en visite de travail au Bénin dès ce jour

Le secrétaire d’Etat français auprès du ministre d’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, entamera ce jeudi 15 février une visite officielle de travail de 48 heures à Cotonou, Bénin, en vue du renforcement de la coopération bilatérale entre la France et le Bénin, apprend t-on de source diplomatique.

Selon la même source proche du ministère béninois des Affaires étrangères, M. Lemoyne sera reçu en audience par le président béninois, Patrice Talon, avec qui, ils disputeront des questions d’intérêts communs aux deux pays et surtout du renforcement de la coopération bilatérale.

Au cours de cette visite de 48h, Lemoyne aura également des entretiens avec plusieurs ministres du gouvernement béninois, notamment celui des Affaires étrangères et de la Coopération, celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et enfin avec le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle.

Outre ces entretiens, il passera en revue certains projets de développement financés par l’Agence française de développement (AFD) à Porto-Novo et à Glo-djigbé.

Qui est Jean-Baptiste Lemoyne?