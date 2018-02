Bénin – grossesse en milieu scolaire : Marie Elise Gbèdo tacle à nouveau les journalistes

Maître Marie Elise Gbèdo, présidente de l’association des femmes juristes du Bénin et candidate malheureuse à la présidentielle de 2016, s’est prononcée sur les cas de grossesses enregistrés en milieu scolaire au Bénin. Au micro de nos confrères de la station privée Océan fm, l’avocate a fustigé le traitement qu’en ont fait les hommes des médias.

Ceci fait suite à la publication par le ministère des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnel de la fiche statistique départementale des cas de grossesses enregistrés en milieu scolaire au titre de l’année scolaire 2016-2017. Selon Marie Elise Gbèdo, les chiffres sont effarants et « les parents doivent sauver leurs filles ».

Dans son intervention, la présidente des femmes juristes du Bénin a invité les parents à jouer leur responsabilité, leur rôle d’éducateur. Accusant les parents de fuir de plus en plus leur responsabilité, Marie Elise Gbedo condamne les journalistes béninois qui se montrent experts en tout.

» Le journaliste pour moi est un éducateur. Le journaliste, de par ses critiques, peut orienter une opinion et mieux sensibiliser les populations. Mais non, le journaliste béninois est expert en tout et déforme même le sujet et le traite selon son bon vouloir », s’est plaint Marie Elise Gbedo

Pour elle, le journaliste béninois doit se revoir, se remettre en cause et se demander en quoi et comment il accomplit sa mission journalistique.

Pour rappel, selon le tableau récapitulatif des cas de grossesses enregistrés en milieu scolaire au titre de l’année scolaire 2016-2017.c’est le département des Collines qui vient en tête avec 472 cas de grossesses alors que 51 cas de grossesses enregistrés dans les collèges et lycées du département du Couffo pour le compte du premier trimestre de l’année 2017-2018.