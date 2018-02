Bénin : Les grands absents au congrès des verts cauris

Les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) ont tenu du 10 au 11 février 2018, leur deuxième congrès ordinaire après 10 ans de la création de l’alliance.

Au cours de ces deux jours de réformation complète de l’alliance devenue désormais un parti politique, des hommes pourtant connus de cette alliance ont été absentes.

Au cours de cette grande messe politique historique, plus du ¾ des hommes et femmes qui étaient dans les différents gouvernements du Président Thomas Boni Yayi était au rendez-vous.

Mais paradoxalement, d’autres étant désormais dans le camp politique adverse, ont tout simplement boycotté les assises.

Dans le lot, on a remarqué l’absence de l’ancien ministre de l’enseignement supérieur devenu vers la fin du régime Yayi, vice-premier ministre, François Abiola. L’homme de Sakété, dans le département du plateau, a non seulement boycotté ce congrès des verts cauris, mais a également organisé dans son fief électoral, un meeting politique où il s’est prononcé sur l’actualité sociopolitique du Bénin sous la gouvernance Talon.

L’homme qui se dit centriste depuis la raclée électorale de sa formation politique lors de la dernière présidentielle, a préféré partager ce moment politique avec ces militants que d’aller dans la cité des Kobourou pour le congrès de ses anciens alliés politiques.

Sur la liste des grands absents, Soumanou Toléba, ancien ministre de la culture sous Yayi, ancien directeur du Port autonome de Cotonou (Pac) et conseiller spécial auprès du Président Yayi pour la culture. Alors qu’on attendait sa participation à ce congrès compte tenu de son « mutisme sur sa position politique », l’homme s’est réservé de se présenter alors qu’aucun signe ne l’a annoncé dans d’autres camps politiques.

On n’aurait jamais soupçonné son absence vu son attachement aux idéaux de l’alliance FCBE. Ancien ministre de la sécurité publique et des cultes, ancien conseiller du Chef de l’Etat Yayi, Benoît Degla fait partie des grands absents de ce deuxième congrès tenu à Parakou.

Même si la position politique de l’honorable Rachidi Gbadamassi n’est plus à démontrer, le peuple aurait aimé, en guise de reconnaissance et au nom de l’amitié qui le lie à ces responsables des FCBE, le voir sur le terrain encore que ce congrès s’est tenu sur son territoire, Parakou où il s’est surnommé le buffle.

A des kilomètres des lieu de ce congrès historique des verts cauris qui marque une nouvelle ère pour cette nouvelle formation politique, Marcel de Souza, ancien ministre chargé du plan et du développement et beau-frère de l’ancien Président de la République, recevait une distinction honorifique sur le sol des intègres (Burkina Faso Ndlr) pour ses loyaux et merveilleux services rendus à la communauté et surtout à ce pays lors de son passage à la tête de la commission de la CEDEAO.

Aurait-il donc préféré cet honneur de commandant de l’ordre national du Burkina Faso au congrès de ses alliés politiques ou c’était une pure coïncidence du calendrier ? Difficile de répondre pour l’instant.

Sur cette liste, viennent s’ajouter d’autres députés élus sur la liste des FCBE lors de la dernière législative de 2015 tels André Okounlola, Jean-Eudes Okounde, Valère TCHOBO, David GBAHOUNGBA, Barthelemy Kassa, Jean-Michel Abimbola, Adam Bagoudou, et la liste n’est pas exhaustive.

Mais ce qui est historique, c’est que les Forces cauris pour un Bénin émergent, une alliance de partis politiques formée pour soutenir le Président en exercice d’alors a toujours une vie en devenant un parti politique contrairement à la pratique qui était que ces genres d’alliances disparaissent quelques mois après le départ du Palais de la Marina de leur leader charismatique.

Un pari qu’ils ont donc tenu.