Benin – fronde sociale : les portes du trésor public bientôt fermées pour 48 heures

Réunis en assemblée générale le Jeudi 1er Février 2018, les travailleurs de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique, membres du syndicat national des agents de la trésorerie du Bénin (SNATB) et du syndicat national des agents du trésor public du Bénin (SYNATREP-Bénin), ont décidé d’observer un arrêt collectif et concerté de travail de 48 heures pour compter du Mercredi 07 Février 2018 de 00 heure au Jeudi 08 Février 2018 à minuit.

Dans la motion de grève déposée à l’attention du ministre de l’économie et des finances, les travailleurs de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique membres du syndicat national des agents de la trésorerie du Bénin (SNATB) et du syndicat national des agents du trésor public du Bénin (SYNATREP-Bénin) exigent la satisfaction des revendications contenues dans la motion de grève ci-dessous.

Motion de grève des travailleurs du Bénin: