Bénin – fronde sociale : le gouvernement envisage la radiation des agents grévistes

Dans le conseil des ministres du mercredi 28 février 2018, le gouvernement de la rupture a décidé de ne pas lâcher prise en ce qui concerne la tension sociale actuelle que connaît le pays.

Après les débuts de négociation ratés entre le gouvernement et les partenaires sociaux, les centrales syndicales, suite aux mouvements de grève déclenchés par celles-ci pour la satisfaction d’un certains nombres de revendications, ces dernières ont décidé de corser la grève et d’aller à 96 heures de cessation de travail par semaine.

Le gouvernement de la rupture dit, dans le compte rendu du conseil des ministres, avoir pris acte de leur décision et met en garde les travailleurs grévistes sur les conséquences que cela pourrait engendrer. Le gouvernement considère que ces mouvements de grèves sont de nature illégale et donc il considérera les agents qui laisseraient leur poste vacant, comme des « déserteurs ».

« Le conseil des ministres a pris acte de ce compte rendu et en appelle au sens de responsabilité et de civisme des agents de l’Etat tout en les invitant à reprendre le travail au service de la nation. En tout état de cause, le gouvernement considère, que tout agent en cessation illégale de travail, se met dans une posture d’abandon de poste », a souligné le document du compte rendu.

Notons que dernièrement, les mouvements de grèves sont de plus en plus fréquents et que le gouvernement a procédé à des retenues sur salaire pour les fonctionnaires grévistes. C’est justement cette action qui a accentué le courroux des partenaires sociaux de l’Etat qui ont décider de corser la grève.