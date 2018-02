Bénin – fronde sociale : la grève de l’Unamab largement suivie malgré les intimidations

Le mot d’ordre de l’Union nationale des magistrats du Bénin (Unamab) a été largement suivi lors des deux premières journées de cette semaine. Dans les Cours et tribunaux, silence plat et paralysie de presque tous les services administratifs.

L’ambiance très calme ce lundi et mardi dans les Cours d’appel et tribunaux de Cotonou et de Porto-Novo. Un tableau peu habituel mais qui découle de la motion de grève de 5 jours tacitement reconductible de l’Unamab. Dans les salles d’audiences, aucun mouvement. Dans des services administratifs, les rares employés de l’Etat sur place justifient leur présence par l’évacuation de certains dossiers en instance.

Seul le parquet de Cotonou a été mouvementé avec la présence effective des magistrats. Mais en dehors d’eux, aucun magistrat de siège n’a répondu présent à son poste au cours des deux premières journées de grève dans ce secteur de la justice. Pour le président de l’union, Michel Adjaka, « il n’est pas question de démordre car le gouvernement Talon semble aimer la grève ».

Pour rappel, cette motion de grève a été déposée suite à la défalcation opérée sur salaire pour fait de grève dans ce secteur. Et pour les magistrats, le mouvement de grève, objet de la défalcation est légitime et légal car reposant sur des principes constitutionnels et des droits déjà acquis.

Mais pour le gouvernement, il n’est pas question de payer de salaire à des agents qui n’ont pas travaillé dans le mois. Un bras de fer entre le pouvoir exécutif et l’union qui pénalise les justiciables.

Le gouvernement Talon serait-il en mesure de rétrocéder intégralement les sous défalqués comme l’exige l’Unamab ? L’horizon ne s’est pas aussi éclairci que cela. Un scénario comme celui de 2009 sous le Président Thomas Boni Yayi en vue donc.