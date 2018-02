L’affaire de fraude sur la vente de Badges touristiques à la mairie de Ouidah a connu de nouveaux rebondissements ce mardi 06 février 2018. Selon de nouveaux faits, l’ancien directeur de l’office du Tourisme serait le principal acteur de cette nébuleuse affaire de corruption lors de la célébration de la fête de Vodoun le 10 janvier dernier.

Selon les nouveaux rebondissements et suite aux témoignages accablants de certains agents de la mairie, le présumé fraudeur serait l’ancien directeur de l’Office du Tourisme de Ouidah Modeste Zinsou. Ce dernier serait passé aux aveux lors d’une confrontation au commissariat de Ouidah selon les propos la directrice de l’office du tourisme déchargée, Isabelle Essou, joint au téléphone par notre rédaction.

Tout a commencé lors de la célébration de la fête du Vodoun à Ouidah où des badges dont les prix modifiés au marqueur ont été concoctés et vendus aux touristes pour assister aux festivités et manifestations marquant le 25ème anniversaire de la célébration des cultes endogènes du Bénin. C’est ainsi que la Directrice de l’Office du Tourisme de Ouidah, Isabelle Essou, soupçonnée d’être la principale responsable de cette surfacturation dans le but de faire porter le chapeau à l’autorité communale et la déstabiliser a été déchargée de ses fonctions par le maire de Ouidah Célestine Adjanonhoun pour irresponsabilité sans pareil. Une affaire inédite qui a fait trembler toute la commune dans un jeu de ping pong entre pro-Essou et pro-Adjanohoun, l’un dénonçant une purge et l’autre l’incompétence.

En attendant l’intervention du préfet de l’Atlantique Jean-Claude Codjia, le procès est prévu pour le 26 mars 2018 au tribunal de première instance de Ouidah.