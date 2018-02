Bénin : les femmes dans les rues de Cotonou le mardi prochain avec leur casserole vide

Une gigantesque marche de femmes se profile à l’horizon le mardi 20 février . Initiée par la présidente de la conarab, cette marche des femmes qui va se tenir dans la ville capitale économique du Bénin vise à dénoncer la situation socio économique actuelle fait de mévente et des difficultés à joindre les deux bouts.

Dans un appel adressé aux femmes des marchés, aux femmes travailleuses, aux femmes paysannes, aux étudiantes et aux ménagères, la présidente de la conarab, Thèrese Waounwa les invite à sortir massivement munies de leur casserole vide et de leur marmite vide pour exprimer leur colère contre la faim.

Prévue pour se tenir le Mardi 20 Février 2018, cette marche des femmes de Cotonou prendra son départ de la Bourse du travail à 08 Heures pour un itinéraire qui n’est pas encore défini.

Considérée comme un mythe au temps du régime marxiste-léniniste de l’ancien Président Mathieu Kérékou, Thérèse Waounwa n’a pas fini d’écrire son histoire. Elle est aujourd’hui Présidente de la coordination des comités d’action des marchés du Bénin, Responsable de l’Organisation pour la défense des droits de l’homme et des peuples, coordonnatrice du forum des travailleurs du Bénin et présidente du Comité national des Revendeurs, Vendeurs et Artisans du Bénin pour la Liberté et le pain (CO.NA.RAB).