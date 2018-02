Bénin : les évacuations sanitaires bientôt interdites

ceux qui ont les moyens peuvent aller se faire soigner à l'étranger sur fonds propres, mais cela ne sera plus sur le dos du contribuable , car les ressources de l'Etat servirons désormais à soigner le plus grand nombre qui n'est rien d'autre que la couche défavorisée. Patrice Talon Président du Bénin

Le Président de la République lors de sa rencontre avec la communauté musulmane du Bénin a exprimé son indignation par rapport au mode d’évacuation sanitaire. Il estime que cela coûte énormément au contribuable et plus grave cela n’est possible que pour quelques personnes dont les hauts cadres, les amis et parents alliés du Président de la République. « Celui qui est dans son village et qui n’est pas proche du pouvoir n’a pas la chance d’être évacué », a-t-il déploré. Un état de chose qui relève de l’injustice sociale contre laquelle le Président Patrice Talon s’engage à lutter.

Il souhaite désormais que le système d’évacuation sanitaire soit totalement reformé dans le but de faire de l’économie pour l’Etat. Selon le Chef de l’Etat, cette réforme lui permettra de faire face aux besoins élémentaires des hôpitaux pour une meilleure prise en charge du bas peuple qui ne peut avoir accès à l’évacuation sanitaire. A l’en croire, ceux qui ont les moyens peuvent aller se faire soigner à l’étranger sur fonds propres, mais cela ne sera plus sur le dos du contribuable , car les ressources de l’Etat servirons désormais à soigner le plus grand nombre qui n’est rien d’autre que la couche défavorisée.

Le Chef de l’Etat a également pour ambition la construction d’un grand hôpital de renom qui va offrir les meilleures conditions de soins à toutes les couches de la société béninoise à tel point qu’il ne serait plus nécessaire de faire évacuer les gens en France, en Afrique du Sud ou au Maroc. Il est convaincu que lorsque toutes ces conditions seront réunies, l’Etat aura toutes les raisons de mettre fin à l’évacuation sanitaire. « Dans quelques années nous allons interdire les évacuation au Bénin », a-t-il déclaré.