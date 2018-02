Bénin : dissémination des travaux de base sur les Objectifs de développement durable

Le gouvernement béninois, à travers le ministère du Plan et du développement, a procédé ce vendredi 23 février 2018 au lancement officiel de la dissémination des travaux de base sur les Objectifs de développement durable (ODD). Par la même occasion, les travaux préparatoires de l’édition 2018 du forum politique de haut niveau sur le développement durable que le Bénin doit accueillir ont été lancés.

Pour Issiaka Coulibaly, Coordonnateur résidant du Système des Nation-Unies pour le Développement, l’adoption des ODD, au-delà d’être des indicateurs, exige un changement qualitatif dans la conception et dans la mise en œuvre des politiques publiques des pays. Une conception que partage Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat chargé du plan et du développement.

A ce titre, il estime que chaque pays doit décider de la manière dont ses aspirations et ses cibles devraient être prises en compte par les mécanismes nationaux de planification pour répondre aux ambitions mondiales en tenant compte des spécificités nationales dans le domaine économique, social et environnemental. Pour le ministre d’Etat, la pérennisation des cibles des ODD est une priorité pour le gouvernement.

« A tous les niveaux national sectoriel et local, les pouvoirs privés et les parties prenantes se doivent d’assurer non seulement, la prise en compte des ODD et ses cibles dans les programmes, mais il faut nécessairement établir un ordre de priorité dans 169 cibles globales et les contextualiser en tenant compte des défis de développement », a précisé Issiaka Coulibaly comme pour encourager le Bénin dans son élan d’atteinte des ODD.