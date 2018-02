Bénin – Dialogue social: énième échec cuisant pour le gouvernement

Ce jeudi 22 février était annoncé comme la journée de la fin de la fronde sociale qui secoue le pays depuis quelques semaines. En tous cas les différents et surtout les émissaires du gouvernement ont promis mettre les bouchées double pour aplanir au mieux les divergences entre gouvernement et partenaires sociaux.

Un engagement que le ministre Bio Tchane a rappelé dans son discours d’ouverture.

Lire aussi Bénin: échec des négociations entre gouvernement et centrales syndicales

Malheureusement il n’en sera pas ainsi, comme d’habitude les discussions ont été très tendues. Les syndicalistes ont très tôt interpellé le gouvernement sur les défalcations effectuées malgré leur mise en garde.

Pour Kassa Mampo , Secrétaire Général de la CSTB, cette défalcation viole la loi sur le droit de grève et relève d’une mauvaise foi de la part du gouvernement. Il sera d’ailleurs le premier à claquer la porte en estimant qu’il ne peut y avoir dialogue sans la rétrocession des sous défalqués.

Il sera suivi par ses autres collègues qui se sont inscrits dans la même logique. « Nous exigeons avant toute chose qu’on nous paie la totalité de nos salaires », a insisté Noël Chadaré. La séance a donc connu une suspension pour donner lieu des concertations de chaque côte .

Lire aussi Rencontre gouvernement – syndicat de ce jour : rien a bougé, les syndicats claquent la porte

A la reprise le nombre des ministres passe à sept, les six premiers qui ont d’ailleurs l’habitude de participer à la négociation ont été rejoints par le ministre de l’économie et des finances. Et c’est la goutte d’eau qui va faire déborder le vase. Ces propos ont semblé remonté encore plus les syndicalistes. cette deuxième partie comme la première a été très tôt suspendue, car les partenaires sociaux sont simplement sortis de la salle en précisant que la grève continue. Il faut rappeler que cette rencontre de négociation vient après cette tenue entre le Président de la République et les centrales syndicales.

Mais avant ça, il y avait déjà plus de deux rencontre avec la délégation gouvernementale qui se sont toujours soldées par des échecs.