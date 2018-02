Bénin : Cyr Koty et Jacques Ayadji en visite sur les infrastructures routières en chantier

Le Ministre des Infrastructures et des Transports, M. Cyr KOTY a effectué dans la journée de ce jeudi 1er février 2018, une visite des chantiers de routes et d’infrastructures en cours de réalisation. Il était accompagné pour la circonstance du Directeur des Infrastructures et des Travaux, M. Jacques Ayadji et de quelques élus locaux.

À la première étape de cette revue des travaux, monsieur le Ministre des Infrastructures et des Transports et sa suite, sont allés constater l’évolution des travaux du projet de construction de «la route des pêches». Cette importante infrastructure d’une longueur 43km en 2×2 voies auxquels s’ajoutent 10km de bretelles ; une fois achevée, aura la double fonction de mobilité inter-villes et de voie de déserte vers les sites touristiques du littoral côtier de Fidjrossè jusqu’à Ouidah.

La délégation s’est ensuite rendue sur le site de Calavi pour constater l’effectivité de la libération de l’emprise de la route Cococodji – Hêvié – Ouedo – Calavi-Kpota et le niveau d’avancement du chantier. Dans le prolongement, la visite s’est poursuivie sur l’axe Missessinto – Zinvié – Sèdjédénou – Zè ; où le Ministre des Infrastructures et des Transports, M. Cyr KOTY a donné des instructions au promoteur afin de lever les goulots d’étranglement, pour accélérer les travaux et tenir dans les délais. Les deux tronçons sont d’une longueur respective de 21km en 2×2 voies et 32km en 2×1 voies.

Il faut noter qu’à chaque étape les entrepreneurs ont exprimé leurs difficultés qui sont surtout relatives aux réticences des populations à libérer les emprises des différents chantiers. Les élus locaux membres de la délégation ont pris l’engagement de renforcer le plaidoyer et la sensibilisation auprès des populations, pour qu’elles comprennent mieux le bénéfice de ces différentes infrastructures pour le développement socio-économique local.

La journée s’est achevée par une descente à l’arrondissement de Glo-Djigbé, où le Ministre des Infrastructures et des Transports a noté le démarrage effectif des procédures de dédommagement des propriétaires terriens du périmètre de l’aéroport de Glo-Djigbé. Il a félicité la collaboration et le sens du patriotisme des premiers à se faire enrôler pour le compte de l’opération. La délégation a également effectué un tour sur le site devant abriter le nouvel aéroport dont les voies d’accès sont ouvertes. Tout ce qui précède laisse augurer du démarrage imminent des travaux de cet aéroport longtemps désiré.

La tournée se poursuivra dans l’Ouémé, ce vendredi 2 février 2018.

DCom/Présidence