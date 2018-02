Bénin : les conseils du PLP aux ténors de l’alliance FCBE

A l’occasion du deuxième congrès ordinaire de l’alliance des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), le Parti pour la libération du peuple (PLP) présidé par Léonce Houngbadji a livré un message fort d’enseignements et de conseils à l’égard des ténors de l’alliance. Pour le Secrétaire général du PLP, représentant le président, l’heure est à l’union des forces politiques face au régime Talon.

« Je veux vous dire qu’un pays est plus en ordre, plus en sécurité, plus stable, plus paisible, plus uni, plus juste, lorsqu’il y a entente entre ses concitoyens ; ce qui n’est pas le cas lorsqu’un pouvoir laisse s’installer la division, la haine et la détestation. (…) Nous avons besoin de nous rapprocher les uns des autres et non de nous affronter mutuellement comme l’encourage le pouvoir de Talon », a adressé le PLP aux responsables de l’alliance FCBE. Le PLP a ainsi donc appelé au rassemblement de toutes les forces politiques acquises pour un Bénin uni, libre et prospère.

« Soyez unis et solidaires. Tendez la main à tout le monde, même à ceux qui sont déjà partis. Beaucoup de ceux qui vous ont lâché n’ont pas encore trouvé de nattes ou de tabourets pour s’asseoir. Ils sont encore debout, errant dans la cour de la Rupture qui les méprise royalement. Vous pouvez humblement encore les récupérer. N’oubliez personne. N’excluez personne. Ne minimisez personne. N’injuriez personne. Ne répondez à aucune provocation. Rassemblons-nous pour le Bénin », a conseillé le PLP à l’alliance FCBE.

Le PLP dit souhaiter vivement qu’à l’issue du congrès que l’alliance FCBE prenne des résolutions conséquentes. Il invite alors chaque acteur politique à un examen de conscience, pour un engagement rénové, une cohérence et une volonté d’agir et de réussir ensemble dans le but d’arracher le Bénin des mains des pilleurs, affameurs, prédateurs et assassins de la démocratie. « Formons ensemble, une équipe dense, solide, une équipe d’expérience, de femmes et d’hommes qui n’ont jamais craint le combat », a plaidé le PLP.