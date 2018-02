Bénin – Congrès des Fcbe: Raphaël Akotègnon justifie la présence du PRd à Parakou

Une délégation du parti du renouveau démocratique (PRD) était à Parakou ce Samedi 10 Février 2018 à l’occasion du deuxième congrès ordinaire de l’alliance des forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe). Présidée par le président de la commission des finances de la septième législature, le député Raphaêl Akotègnon, cette délégation du parti de la deuxième personnalité de l’Etat vient représenter à ce congrès, le président Adrien Houngbédji actuellement en mission hors du territoire national.

Mais en prélude à son intervention, le chef de la délégation du parti du renouveau démocratique a tenu a précisé les raisons de la présence du parti du renouveau démocratique ( un parti désormais allié au régime du nouveau départ) au congrès des fcbe. A en croire l’honorable Raphaël Akotègnon, le parti du renouveau démocratique est représenté à Parakou dans le cadre du deuxième congrès ordinaires des forces cauris pour un Bénin émergent parce que cette alliance politique était à leur quatrième congrès à Porto Novo.

C’est donc pour retourner l’ascenseur aux Fcbe, qu’une délégation du parti du renouveau démocratique a fait le déplacement de Parakou. Lire ci -dessus l’intégralité du message du prd au congrès des fcbe.

Message des fcbe au congrès des fcbe:

Excellence Monsieur l’ancien Président de la République,

Monsieur le Coordinateur National des FCBE,

Mesdames et Messieurs les anciens Ministres,

Honorables Députés à l’Assemblée Nationale,

Mesdames et Messieurs les membres du Bureau Politique et des structures des FCBE,

Mesdames et Messieurs les Présidents de partis et représentants de partis politiques,

Distingués invités, en vos rangs et grades respectifs

Mesdames et Messieurs,

L’honneur m’échoit aujourd’hui de prendre la parole devant vous au nom du Président du PRD, Maître Adrien HOUNGBEDJI actuellement hors du territoire national, mais également au nom des militants du Parti du Renouveau Démocratique pour:

– Vous remercier pour nous avoir invités à vos présentes assises et surtout pour avoir envoyé une délégation des FCBE conduite par votre Coordonnateur National, à la cérémonie d’ouverture du 4è congrès ordinaire du PRD tenu à Porto-Novo les 1er et 2 décembre dernier, congrès au cours duquel d’importantes décisions concernant le PRD et la nation béninoise ont été prises.

– Vous encourager à transcender les affres de l’opposition en continuant d’exister et surtout en opérant la mutation de l’Alliance FCBE en parti politique.

Excellence Monsieur l’ancien Président de la République,

Distingués invités,

Mesdames et Messieurs,

Le renouveau démocratique institué par l’historique Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990 vise à ‟créer un État de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l’Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois….”

Vingt-sept (27) ans après, quel bilan pouvons-nous faire du chemin parcouru ?

Mesdames et Messieurs,

Le moins qu’on puisse dire est que la grande majorité de nos populations, notamment rurales, vit encore dans des conditions précaires avec un manque cruel d’infrastructures décentes. Cela n’est-il pas la preuve papable que les politiques publiques successives mises en œuvre jusqu’ici sont pour la plupart inadéquates ?

Pour remédier à cette défaillance dans la gouvernance de l’État, nous pensons qu’il faut commencer par opérer une réforme du système partisan encourageant la constitution de trois (3) ou quatre (4) grands partis nationaux au sein desquels seront enseignés aux cadres et aux militants les principes fondamentaux d’une bonne gestion des projets ou des organisations.

Excellence Monsieur l’ancien Président de la République,

Distingués invités,

Mesdames, messieurs,

Je ne voudrais pas abuser de votre temps précieux pour ce week-end de réflexion mais je reste persuadé qu’au cours de vos travaux, vous saurez opérer les choix stratégiques qui renforcent la démocratie et l’État de droit au Bénin.

Merci encore pour l’amitié que vous nous avez faite en nous invitant à partager ce moment avec vous.

Je souhaite pleins succès à vos travaux.

Vive la démocratie béninoise.

Je vous remercie