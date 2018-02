L’affaire de trafic illicite de médicaments dans laquellle est impliquée le député Atao Hinninouho est loin de livrer tous ses secrets. En effet, tous les grossistes répartiteurs, (six au total) opérant sur le territoire béninois seraient également impliqués dans ledit trafic ou dans des activités similaires.

Promo Pharma, Came, Ubphar, Ubipharm, Promo Pharma et Gapob, aucun des six grossistes répartiteurs de médicaments au Bénin ne semblent être « catholiques » dans leur activité d’approvisionnement des formations sanitaires publiques et privées à but non lucratif ainsi que les officines de pharmacie en médicaments essentiels génériques et consommables médicaux de première nécessité.

Selon des sources bien informées, ces derniers sont soupçonnés de vente de médicaments falsifiés, exposition, détention en vue de vente, mise en vente ou vente de substances médicamenteuses falsifiées ou toxiques.

Mis sous mandat de dépôt depuis ce 20 février à l’exception des dirigeants de Promo Pharma, les responsables de ces structures seront présentés au procureur de la République ce mercredi 21 février 2018 pour y répondre de leurs actes.

Notons qu’au titre des personnes interpellées, il y a également deux collaborateurs du député Atao Hinnouho ainsi que le directeur des Pharmacies, des Médicaments et des Explorations diagnostic (DPMED) poursuivi pour n’avoir pas su contrôler, au regard de sa fonction, le marché et empêcher les dites infractions.

Pour rappel, le 07 décembre 2017 la Police Judiciaire a effectué une opération de perquisition au domicile de l’honorable Atao Hinnouho dans le cadre d’une enquête préliminaire sur le trafic de faux médicaments.

Mais cette opération de perquisition avait été empêchée par le député qui a brandi son statut de député à l’Assemblée nationale.

Convoqué le même jour par la Police pour être écouté dans le cadre de cette enquête, le député et sa compagne, qui serait aussi impliquée dans l’affaire, ont quitté leur domicile pour une destination jusque-là, inconnue.

En l’absence du député et sa famille, la Police a finalement pu perquisitionner le domicile où plusieurs tonnes de « faux » médicaments ont été découvertes.

Selon le bilan provisoire de cette découverte établi par les autorités judiciaires, plus de 94 tonnes de médicaments ont été saisies par la Police judiciaire dans plusieurs entrepôts qui seraient la propriété du député Atao Hinnouho. Selon les avocats du député, leur client n’est pas dans une activité illégale.