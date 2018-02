Comme pouvaient s’y attendre bon nombre de béninois, Boni Yayi, présent au deuxième congrès ordinaire des Forces cauris pour un Benin emmergent, n’a pas manqué d’adresser quelques mots à l’endroit de son ancien allié devenu ennemi, le président Patrice Talon.

D’abord très rapidement lors de son discours d’ouverture, Boni Yayi n’ira plus loin dans sa lecture de la gouvernance actuelle du pays par le chantre de la rupture que complètement tard dans la soirée lors de la mise en place des commissions pour la validation des documents de transformation de l’alliance en parti politique.

Entre ironie, blague ou comédie, l’ancien président de la république, le docteur Thomas Boni Yayi dans un style dont il a le secret s’étonne des constats de Patrice Talon sur l’évolution de la pauvreté au Bénin. « Il dit, nous sommes passés de la pauvreté à la misère. Je dis très bien. Or deux jours ou trois jours auparavant, il disait tout va bien. Et là je ne comprends plus rien. Mais aujourd’hui, je l’ai entendu dire qu’on ai passé de la pauvreté à la misère. Demain, on va passer de la misère à quoi? » se demande Boni Yayi qui affirme n’entretenir aucune adversité vis à vis de son ancien allié. « Patrice Talon c’est mon frère. Il est mon ami mais ce que je lui reproche, c’est sa gouvernance » car, poursuit-il « si rien n’est fait, on passera peut être de la misère au coma et du coma à la mort ».

Pour Boni Yayi, la grande mobilisation à Parakou la matinée du samedi 10 avril est la preuve que « le fruit est mur » et il a l’obligation de le faire savoir au président de la République. « Je n’ai pas regretté d’être venu et je ne manquerai pas de faire le point à mon cher ami le président Patrice Talon » pour l’amour que « nous devons avoir pour notre pays et le peuple » car, poursuit Boni Yayi sous les acclamations nourries des militants, « je suis sûr que tout ce que nous avons eu à dire ici, il a dû les recevoir cinq sur cinq ».