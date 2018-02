Bénin: Boni Yayi compatit aux douleurs des travailleurs licenciés sous la rupture

L’ancien Président de la République, Thomas Boni Yayi, lors de l’ouverture des travaux en commission dans le cadre du 2ème congrès ordinaire des FCBE, a profité pour inviter les responsables et autres cadres du parti à l’endurance et au courage face aux difficultés qui se dressent sur leur chemin.

Il est conscient que ces difficultés peuvent conduire à la fragilisation de la formation politique, ceci à cause des départs qu’elle pourrait encore enregistrer. Un départ que semble bannir le désormais président d’honneur des verts cauris qui invite les militants en général et les responsables en particulier à plus de sérénité, de pragmatisme et surtout de l’abnégation.

lire aussi : Bénin – Congrès ordinaire des FCBE : Les hommages de Boni Yayi au couple Soglo A (re)

S’adressant aux responsables des FCBE, l’ancien Chef d’Etat affirme qu’ il y a un temps pour tout et chaque chose a son temps.

Je rencontre des gens parmi vous qui me disent: on m'a enlevé tout , je suis à la maison...je ne travaille plus... Face à tout ceci, je vous dis la roue tourne...la roue tourne et elle tournera toujours. Thomas Boni Yayi Président d'honneur des FCBE

Il a également précisé à ses compagnons, qu’il ne s’agit pas de laisser la roue seule tourner mais qu’il faut l’aider à tourner dans le bon sens tout en ayant confiance en Dieu.