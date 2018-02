Bénin : bientôt un guide pour la prise en compte des handicapés dans le développement local

L’ Association des personnes handicapées du Bénin a organisé du jeudi 22 au vendredi 23 février 2018 à Bohicon, un atelier de réflexion qui permettra d’outiller les différents acteurs dans le cadre de l’élaboration du guide sur la prise en compte du handicap dans le développement local et dans les initiatives de redevabilité.

La Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin ne s’est pas fait compter l’événement. la Présidente de ladite association représentée par son Secrétaire Général Nassirou Domingo , a remercié les participants pour le déplacement effectué . Elle a également souhaité qu’ils mettent à profit leur riche expérience pendant les deux jours de travaux pour l’élaboration du guide sur la prise en compte du handicap dans le développement local et dans les initiatives de redevabilité.

Deux communications sont prévues pour meubler les débats de cette première journée. Elles seront animées respectivement par Ras Barè Ouorou et Hankan parfait Sur les thèmes: « Handicap et droit » et « la gouvernance locale et participation citoyenne ».

Les travaux prendront fin le vendredi 23 février avec l’élaboration du guide pour le compte du projet « Agir pour une participation locale inclusive ».