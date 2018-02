Bénin – Athlétisme : le SOS de Daouda Korongou (vidéo)

Dans la suite de l’entretien accordé à votre site Daouda Korongo, athlète international béninois, (agent des Forces armées béninoises) a parlé de ses ambitions. Les moyens financiers demeurent un véritable goulot d’étranglement pour le natif de Kopargo. Ce dernier faisant du travail sa clé du succès, demande le soutien de bonne volonté pour atteindre ses rêves et faire parler davantage le Bénin (la fin l’entretien dans cette vidéo)

Répondant à la question de savoir pourquoi l’armée fournit les meilleurs athlètes au Bénin, »Nous qui sommes des militaires, déjà à la formation, on subit tout » a dit l’athlète. Daouda Korongo va plus loin en expliquant que « pour un athlète en progression, il faut le moral, l’engagement dans le travail », ce qui est déjà inculqué aux militaires à la formation.

Parlant des prochaines compétitions, Daouda Korongou vise principalement les Championnats d’Athlétisme prévus du 1er au 5 août 2018 à Asaba (Etat du Delta) au Nigéria.

L’athlète béninois prenant la mesure de ce qui l’attend aux Championnats d’Afrique de la discipline (affronter les Kényans, les Éthiopiens maîtres de la discipline), lance un SOS au peuple béninois » Si on parle des championnats d’Afrique, c’est déjà le haut niveau et ces gens (kényans, les Éthiopiens) sont en train de faire des stages de haut niveau. Mais moi actuellement, je n’ai pas leur niveau, et je suis encore au pays, sans stage. « Daouda Korongo a promis ne pas décevoir quelles que soient les conditions.

Comme tout athlète, il a des ambitions, mais sans soutien, c’est difficile. » Si je peux avoir ceux qui peuvent me soutenir pour que j’aille plus loin ça me ferait plaisir« . Ce dernier pour expliquer sa détermination, a rappelé l’adage « de la houe qui n’a pas de manche« , interrogeant si cette dernière en avait « une « , imaginons le résultat.

