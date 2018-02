Bénin : après l’affaire bangala , vers l’acte II des dérives des étudiants de l’UCAO ?

Les étudiants de l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest semblent vouloir remixer l’affaire dite de bangala qui a fait couler beaucoup d’encre et de salives il y a quelques semaines. Cette fois ci, il ne s’agit pas de la parodie d’une scène comique d’une caricature de Madlip2.com dans une vidéo devenue virale sur les réseaux mais bien plus que ça.

Cette fois ci, deux jeunes (un garçon et une fille) clairement identifiables et à peine sortis de l’adolescence sont allés encore plus loin en s’embrassant dans une vidéo publiée sur Facebook, comme pour dire dire qu’à l’ère de la mondialisation, rien n’est impossible à la jeunesse. « Déo Déo Déo Népo, en action, Déo Népo en action » peut-on entendre dans la vidéo où deux jeunes dont l’un portant l’uniforme de l’Ucao échangeaient des baisers avec les commentaires de celui qui filmait la scène.

En attendant la nouvelle réaction des autorités de l’Université Catholique de l’Afrique de L’Ouest, on est tenté de se demander quel est l’intérêt ces étudiants trouvent à produire des vidéos virales aux allures immorales qui sans aucun doute mettent à nu leurs obscénités sexuelles ? La réponse à cette question serait sans doute un début de solution à leur problème.

Pour rappel, l’affaire a commencé lorsque deux étudiantes de la prestigieuse université ont parodié une scène comique d’une caricature de Madlip2.com. Très tôt, la vidéo va devenir virale sur les réseaux sociaux et beaucoup d’autres jeunes les imiteront dont deux étudiantes de la Haute Ecole de Commerce et de Management qui se feront plus tard exclues de leur établissement. Dans la foulée, une jeune fille de Port-Novo dénommée Clara qui a également repris la vidéo des jeunes de l’Ucao sera punie par ses parents pour s’être comportée de façon immorale sur les réseaux sociaux à travers une vidéo où on la voit ligotée et se faisant rasée la tête par un de ses oncles. Une punition qui va relancer à nouveau l’affaire appelée désormais » affaire bangala ».