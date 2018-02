Bénin: Amadou Issifou met en garde Rachidi Gbadamassi contre des manœuvres politiques

Suite un message que l’assistant personnel de l’honorable Rachi Gbadamassi aurait publié pour salir l’image du député Amadou Issifou, ce dernier a réagi et au delà d’un démenti, c’est une mise en garde qu’il a formulé à l’endroit de son collègue de la 8ème circonscription.

Extrait du message d’Amadou Issifou

Un message d’intoxication et diffamatoire dont je vous épargne le contenu faisant état de ce que je serais impliqué dans des pratiques sataniques et que la police aurait cerné mon domicile à Cotonou à la recherche du corps d’une fillette a été publié sur les réseaux sociaux depuis ce matin par ALI SIDI Djabalou, assistant personnel de mon collègue Rachidi GBADAMASSI.

Je ne cache pas ma profonde déception face à ce genre de manœuvre basse et petite à l’image de la moralité de leur auteur.

Premièrement, ma foi et mes convictions religieuses ne m’autorisent pas à m’adonner au maraboutage. C’est Dieu qui m’a envoyé á l’Assemblée nationale et non un marabout. De plus, mon domicile est à Abomey-Calavi alors que leur tract mentionne un supposé domicile m’appartenant à Cotonou.

Deuxièmement, au moment ou ils ont écrit leur torchon jetais encore à Parakou. Ce n’est que ce matin que j’ai quitté Parakou depuis la déculottée mémorable que les FCBE ont donné à leur adversaire politique le samedi dernier lors de leur congrès. Comment alors expliquer que la police m’est retrouvée à Cotonou.

Comme je l’avais déjà souligné lors de mon allocution, nous connaissons les méthodes de ce député carriériste, pris de panique et en perte de popularité. Il dit à qui veut bien l’entendre ou le croire qu’il est serein. Alors que depuis la tenue du congrès des FCBE, il multiplie les messages sur les réseaux sociaux, corromps une certaine classe de grogneur pour intoxiquer. Ce comportement ressemble fortement à celui d’une proie mortellement blessée et à l’agonie.

Par ce message qui sera la première et la dernière réponse à ses agitations, je l’informe que j’ai n’ai jamais vécu de la politique. Je suis parfaitement conscient qu’après la politique il y a une vie.

Depuis que mon collègue à appris que je suis coordonnateur de la 8e circonscription, c’est l’insomnie. Des préposés à l’intoxication son mis à contribution pour salir ma réputation. Erreur, je ne suis pas comme certains politicien. Moi je suis clean.

J’invite les militants FCBE à la sérénité, leur mobilisation pour notre cause a mortellement blessé un politicien véreux.

Je ne suis pas de ces politiciens qui sont accrochés à la politique et qui ne recule devant rien pour se faire élire allant même jusqu’à instrumentaliser notre jeunesse.

He AMADOU Issifou, Député de la 8e circonscription