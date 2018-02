Bénin – aeroport de Glo-Djigbé: environ 16 000 emplois à créer

L’aéroport international de Glo-Djigbé, projet datant des années 70-74, est inscrit parmi les 45 projets phares du Programme d’Action du Gouvernement du président Patrice TALON. Il occupe un périmètre de 3 028 hectares dont 1 600 pour l’aéroport.

Confiés au holding public chinois Aviation Industry Corporation of China (Avic) pour une durée de trois (03) ans, les travaux de construction de ce nouvel aéroport comprennent la réalisation d’une piste (4250 m de long, 60 m de large), d’un terminal voyageurs d’une capacité de 1,6 millions de passagers par an (900/heure de pointe), d’une aérogare fret pouvant traiter 12 000 tonnes par an, de voies de sortie rapides et des bretelles de raccordement et une voie express de 40 km devant relier la plate-forme aéroportuaire à la route des Pêches.

Au total , toutes les opérations autour de cet aéroport vont générer 16 000 emplois directs et indirects pour le bonheur des jeunes.