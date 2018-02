Au Bénin, les derniers évènements politiques ne laissent pas indifférent Léonce Houngbadji, président du Parti pour la Libération du Peuple (PLP). Dans un entretien accordé à la presse locale, Léonce Houngbadji a dénoncé l’acharnement impitoyable du pouvoir Talon contre l’opposition.

A la demande du gouvernement, Valentin Djènontin, Idrissou Bako et Mohammed Atao Hinnouho, trois députés de l’opposition cités dans des affaires de mauvaises gestions et de faux et usages de faux, seraient en passe de perdre leur immunité parlementaire. Aussi, l’ancien ministre de l’économie et des finances, Komi Koutché, serait-il recherché par la justice béninoise pour avoir détenu à son domicile, près de 700 millions de francs cfa. Des évènements qui, selon le président du PLP, ne sont que diversion et acharnement.

« Rien ne sort des placards du faux « Nouveau Départ » remplis de cadavres. On a vraiment l’impression que seuls les opposants intéressent la justice aux ordres. Ces anciens ministres et députés sont mis au pilori pour rien », a fait observer Léonce Houngbadji qui estime que les opposants au régime Talon sont la cible d’un acharnement impitoyable du pouvoir Talon et des médias favorables à son régime. « Le pouvoir de Patrice Talon essaie tout pour réduire les opposants au silence, même les plus minables arguments sont utilisés », a-t-il déploré.

Selon Léonce Houngbadji, le régime Talon veut déstabiliser l’opposition qui s’organise. Il en veut pour preuve le deuxième Congrès ordinaire des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), le plus grand parti d’opposition, dont le principal objectif est de se mettre en ordre de bataille pour les législatives de 2019. « Où sont les preuves concrètes de ce dont on les accuse ? Pourquoi c’est après le Congrès de Parakou (Congrès des FCBE – ndlr) et le débat sur Africa24 (un débat sur la situation politique nationale – ndlr) que le gouvernement… se met à leurs trousses ? », s’est-il interrogé.

Pour le président du PLP, il est clair que le pouvoir Talon, en perte de popularité, joue à la diversion. Il a donc invité les béninois et les acteurs politiques opposés au régime Talon à ne pas se laisser distraire et à rester debout jusqu’à la libération du pays.