Benin: accueil triomphal pour Boni Yayi au congrès ordinaire des FCBE

Les Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) ont élu domicile dans la cité des Koburou pour une grande messe politique ce week-end. Les 10 et 11 février 2018, le Bénin depuis Parakou va vibrer au son du cauris. Au rendez de cette activité politique , l’ancien Président de la République , Président d’honneur des FCBE aura l’occasion de faire une sortie politique officielle depuis sa descente du pouvoir. Et Comme on pouvait s’y attendre, Boni Yayi constitue depuis ce matin une grande attraction pour les populations qui semblent se retrouver aux heures chaudes du règne de l’ex Président.

Déjà dans la soirée du vendredi 09 février 2018, l’homme était à Tchaorou dans sa ville natale ou il a bénéficié d’un accueil chaleureux digne d’un fils du terroir. Ceci n’était qu’un avant gout de ce qui l’attendait le lendemain à Parakou.

Nous sommes le samedi 10 février 2018 et la place Bio Guera majestueusement décorée aux couleurs des FCBE grouille de monde en attendant le démarrage du congrès. Bien que l’arrivée du prince de Tchaorou soit annoncée depuis plusieurs jours, quelques militants et sympathisants entretiennent toujours le doute dans leurs têtes en s’érigeant en St Thomas. Il a fallu attendre quelques minutes pour que ces derniers se rendent compte qu’ils étaient en erreur. Le Docteur Thomas Boni Yayi sera de la partie et la liesse populaire qui s’est emparée de la route inter Etat en dit long.

Il sonnait environ 11 heures quand le cortège du Président d’honneur des Forces Cauris pour un Bénin Émergent fit son entrée dans la ville de Parakou. Aussitôt, le convoi sera envahi par les populations qui en criant « Yayi au secours…Yayi sauve nous… » ont exigé à voir leur « messie » . Face à la détermination de la foule, le véhicule éclaireur n’a pas eu autres choix que d’immobiliser le convoi, mais pas pour longtemps. Cet arrêt imprévu a juste duré le temps que Boni Yayi ne salue la foule à travers sa portière avec le sourire qu’on lui connait. La foule apparemment insatisfaite de ce geste décide de suivre le cortège pour la place Bio Guera. Un grand marathon prendra corps pour se diriger vers l’hôtel de la messe, rien à voir avec le marathon salésien qui se déroule parallèlement à l’ouverture du congrès.

lire aussi Bénin: Boni Yayi rompt enfin le silence et présente le bilan de ses deux mandats

Tel Jesus fesant son entrée à Jérusalem, Boni Yayi a procédé de la manière la plus triomphale à l’ouverture du congrès des FCBE. Il a marqué les esprits des populations qui semblent bien regretter son départ au point de le rechercher avec une lanterne en plein jour.