Bénin – 2ème congrès des FCBE: Sébastien Ajavon réaffirme son opposition à Patrice Talon

Le Président Sébastien Ajavon n’est pas resté en marge du 2ème congrès ordinaire des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE). Répondant à l’invitation de cette Alliance politique, le numéro 1 de la vague bleue s’est fait représenter par son Directeur de cabinet qui, à l’occasion, a délivré un discours en son nom.

De l’analyse de ce discours, il apparaît que les liens politiques entre le Président Patrice Talon et Sébastien Ajavon sont bel et bien coupés. Il l’a réaffirmé et semble même aller très loin en déclarant de façon formelle son appartenance à l’opposition. C’est pourquoi il a invité les FCBE et toutes les autres forces politiques de l’opposition à une unicité d’action pour combattre la mauvaise gestion au sommet de l’Etat.

Pour lui ce combat doit avoir pour Objet de restaurer l’espoir dans le cœur de la population qui se trouve « saccagée , fragilisée et violentée par le régime de la rupture ». Sébastien Ajavon dans son discours dénonce la destruction du tissus social, l’instauration de la ruse et de la rage qui risque de conduire le pays vers la dérive si on y prend pas garde. Il s’insurge également contre les promesses renouvelées du Chef de l’Etat qui semblent remplacer le concret dans l’action pour le bonheur de la population.